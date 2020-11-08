Петербург в Новый год может остаться без подсветки. Снова из-за пандемии

Ленсвет может отключить ночную подсветку в центре города в ноябре. Как сообщили 8 ноября «Фонтанке», такая возможность сейчас рассматривается. Вопрос будет решён в ближайшее время.

Из-за пандемии коронавируса, связанных с ней ограничений и отсутствия туристов на улицах подсветку в городе минувшей весной отключили 1 мая. В штатный режим энергетики вернулись в ночь на 1 июля.

В оперативном управлении Ленсвета находятся около 500 городских объектов. Это фасады зданий, мосты, памятники, на которых используется 91 700 светильников общей мощностью 4350,4 кВт. Отключение подсветки в этих точках позволяет экономить миллионы рублей. Изменения традиционно не касаются только освещения мемориальных объектов.