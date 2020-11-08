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08.11.2020 19:17
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Петербург в Новый год может остаться без подсветки. Снова из-за пандемии

Ленсвет может отключить ночную подсветку в центре города в ноябре. Как сообщили 8 ноября «Фонтанке», такая возможность сейчас рассматривается. Вопрос будет решён в ближайшее время.

Из-за пандемии коронавируса, связанных с ней ограничений и отсутствия туристов на улицах подсветку в городе минувшей весной отключили 1 мая. В штатный режим энергетики вернулись в ночь на 1 июля.

В оперативном управлении Ленсвета находятся около 500 городских объектов. Это фасады зданий, мосты, памятники, на которых используется 91 700 светильников общей мощностью 4350,4 кВт. Отключение подсветки в этих точках позволяет экономить миллионы рублей. Изменения традиционно не касаются только освещения мемориальных объектов.

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Комментарии (3)

Modest_5e4ce41f7533b
Только пост и молитва.
DMaster
Да и нахрен не нужно. Лучше пошлите эти деньги на строительство метро хотя бы.
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