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08.11.2020 17:20
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«Кривая страшилка». Юрист прокомментировал заявление о добровольном дистанте в Петербурге

Заявление о переводе на дистанционное обучение, в котором родителей просят «взять ответственность за освоение образовательных программ», не имеет юридической силы. Об этом «Фонтанке» 8 ноября сообщил заведующий правовой инспекции труда общероссийского профсоюза образования в Петербурге и Ленобласти Павел Михайлов.

«Действующим законодательством об образовании предусмотрена обязанность образовательных организаций и педагогов по преподаванию образовательных программ. Эта обязанность не может быть передана родителям, даже с их согласия. Поэтому абзац заявления об ответственности родителей за освоение образовательной программы не подлежит применению, как не соответствующий законодательству, — отметил Михайлов. — Даже если это будет подписано, ответственность не наступит, не имеет юридической силы и не существует».

По словам юриста, ранее в профсоюз обращались педагоги, которые отмечали, что во время дистанционного обучения не все дети до конца осваивали образовательные программы. Подобное заявление в таком случае может использоваться как «кривая страшилка» для родителей.

«Видимо, абзац об ответственности родителей это попытка донести до их сведения то, что дома необходимо контролировать выполнение заданий педагогов», — добавил Михайлов.

С 9 ноября в школах Петербурга начинается вторая четверть. Родителям дали возможность переводить детей на дистанционное обучение, в этом случае ребёнок будет учиться самостоятельно, но отметки за четверть ему выставит родная школа. «Фонтанка» изучила урезанное расписание для тех, кто выберет онлайн-уроки.

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Комментарии (3)

Ростислав Павчинский
Юристу неплохо бы прочитать ФЗ "Об образовании". Статья 44.
Часть 4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: Пункт 1. обеспечить получение детьми общего образования; Часть 6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
Yubilar
Подумаешь...! У нас все коронобесные Постановления - это страшилки, не имеющие никакой юридической силы. Но это же не мешает сотням тысяч сограждан всерьез на них ссылаться, и требовать от других граждан их "исполнения". Так и с этим "документом" - притянуть к ответственности тех, кто такой документ-страшилку издал не получится. И все всерьез будут его обсуждать, несмотря на очевидную абсурдность и незаконность
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