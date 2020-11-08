«Кривая страшилка». Юрист прокомментировал заявление о добровольном дистанте в Петербурге

Заявление о переводе на дистанционное обучение, в котором родителей просят «взять ответственность за освоение образовательных программ», не имеет юридической силы. Об этом «Фонтанке» 8 ноября сообщил заведующий правовой инспекции труда общероссийского профсоюза образования в Петербурге и Ленобласти Павел Михайлов.

«Действующим законодательством об образовании предусмотрена обязанность образовательных организаций и педагогов по преподаванию образовательных программ. Эта обязанность не может быть передана родителям, даже с их согласия. Поэтому абзац заявления об ответственности родителей за освоение образовательной программы не подлежит применению, как не соответствующий законодательству, — отметил Михайлов. — Даже если это будет подписано, ответственность не наступит, не имеет юридической силы и не существует».