«Кривая страшилка». Юрист прокомментировал заявление о добровольном дистанте в Петербурге
Заявление о переводе на дистанционное обучение, в котором родителей просят «взять ответственность за освоение образовательных программ», не имеет юридической силы. Об этом «Фонтанке» 8 ноября сообщил заведующий правовой инспекции труда общероссийского профсоюза образования в Петербурге и Ленобласти Павел Михайлов.
«Действующим законодательством об образовании предусмотрена обязанность образовательных организаций и педагогов по преподаванию образовательных программ. Эта обязанность не может быть передана родителям, даже с их согласия. Поэтому абзац заявления об ответственности родителей за освоение образовательной программы не подлежит применению, как не соответствующий законодательству, — отметил Михайлов. — Даже если это будет подписано, ответственность не наступит, не имеет юридической силы и не существует».
По словам юриста, ранее в профсоюз обращались педагоги, которые отмечали, что во время дистанционного обучения не все дети до конца осваивали образовательные программы. Подобное заявление в таком случае может использоваться как «кривая страшилка» для родителей.
«Видимо, абзац об ответственности родителей это попытка донести до их сведения то, что дома необходимо контролировать выполнение заданий педагогов», — добавил Михайлов.
С 9 ноября в школах Петербурга начинается вторая четверть. Родителям дали возможность переводить детей на дистанционное обучение, в этом случае ребёнок будет учиться самостоятельно, но отметки за четверть ему выставит родная школа. «Фонтанка» изучила урезанное расписание для тех, кто выберет онлайн-уроки.