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08.11.2020 17:09
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Михаил Горбачев считает, что Байден будет стремиться к нормализации отношений с Россией

Экс-президент СССР Михаил Горбачев считает, что демократ Джозеф Байден, который, по данным ведущих американских СМИ, победил на президентских выборах, понимает важность отношений США и РФ, и надеется на восстановление доверия между странами.

«У меня создалось впечатление, что он понимает важность отношений с Россией», — сказал 8 ноября ТАСС бывший советский лидер, который неоднократно встречался с Байденом, когда тот занимал пост вице-президента США.

«Надеюсь, что Джо Байден будет стремиться к нормализации отношений, восстановлению доверия между нашими странами. Уверен, что это отвечает интересам и Америки, и России», — заявил Горбачев.

России нужны хорошие отношения с США, но «не любой ценой», уверен Горбачев.

О своей победе в президентской гонке Джо Байден объявил накануне, 7 ноября, и поблагодарил американцев за поддержку. Его сторонники устроили праздник на улицах. Действующий президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил о том, что признает себя проигравшим лишь после судебных разбирательств, если они не дадут желаемых результатов О том, кто такой Джо Байден, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (24)

здрасьте
Достижение высокой культурной цивилизации предполагает, во-первых, наличие идеального типа гражданина и, во-вторых, идеальных и адекватных социальных механизмов, с помощью которых эти граждане могли бы контролировать экономические и политические институты такого развитого человеческого общества.
здрасьте
в богатейшей и сильнейшей америке у многих нет медицинской страховки, не говоря о работе, жилья и т.д. кто хочет так жить - живите, но, пожалуйста, без нашего участия.
Bobr Dobr
Удивляюсь, почему Михась Меченый (aka Gorbi) еще на свободе.
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