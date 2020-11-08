Михаил Горбачев считает, что Байден будет стремиться к нормализации отношений с Россией

Экс-президент СССР Михаил Горбачев считает, что демократ Джозеф Байден, который, по данным ведущих американских СМИ, победил на президентских выборах, понимает важность отношений США и РФ, и надеется на восстановление доверия между странами.



«У меня создалось впечатление, что он понимает важность отношений с Россией», — сказал 8 ноября ТАСС бывший советский лидер, который неоднократно встречался с Байденом, когда тот занимал пост вице-президента США.



«Надеюсь, что Джо Байден будет стремиться к нормализации отношений, восстановлению доверия между нашими странами. Уверен, что это отвечает интересам и Америки, и России», — заявил Горбачев.

