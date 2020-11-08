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08.11.2020 16:51
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Водителя, насмерть сбившего пешехода, отправили под арест. Он скрылся с места происшествия

Жителя Карелии отправили под арест до 3 января 2021 года. Такое решение 8 ноября принял Калининский суд Петербурга. 33-летний мужчина обвиняется в том, что вечером 2 ноября на Ford Focus он насмерть сбил человека на пешеходном переходе на улице Карпинского. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов.

Погибший, 40-летний уроженец Узбекистана, переходил дорогу на зелёный свет. От травм он скончался на месте, водитель скрылся.

После задержания мужчина признал вину.

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Комментарии (2)

sektor7
Приезжие. Кругом хамит, нарушает одна провинция.
Иван Кадачигов
Неотвратимость наказания - вот главная сдерживающая сила преступности.
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