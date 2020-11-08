Водителя, насмерть сбившего пешехода, отправили под арест. Он скрылся с места происшествия

Жителя Карелии отправили под арест до 3 января 2021 года. Такое решение 8 ноября принял Калининский суд Петербурга. 33-летний мужчина обвиняется в том, что вечером 2 ноября на Ford Focus он насмерть сбил человека на пешеходном переходе на улице Карпинского. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов.



Погибший, 40-летний уроженец Узбекистана, переходил дорогу на зелёный свет. От травм он скончался на месте, водитель скрылся.

После задержания мужчина признал вину.