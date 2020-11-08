В понедельник суд изберёт меру пресечения для 15-летнего Серафима, пытавшегося убить родителей и племянницу

Сотрудники СК задержали 15-летнего подростка из Калининского района, который ночью 8 ноября пытался убить спящую 6-летнюю племянницу, а затем и своих родителей.



По данным «Фонтанки», суд изберёт меру пресечения для школьника завтра, 9 ноября. Следствие будет просить арест.



15-летнего Серафима задержали после полуночи в квартире на Лужской улице. Дождавшись, пока семья уснёт, он якобы напал с ножом на спящую у них в гостях 6-летнюю племянницу, ранив ее в шею и грудь. Затем подросток выстрелил из травматического пистолета в мать и отца-полицейского, прибежавших на крики.

