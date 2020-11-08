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08.11.2020 14:19
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В понедельник суд изберёт меру пресечения для 15-летнего Серафима, пытавшегося убить родителей и племянницу

Сотрудники СК задержали 15-летнего подростка из Калининского района, который ночью 8 ноября пытался убить спящую 6-летнюю племянницу, а затем и своих родителей.

По данным «Фонтанки», суд изберёт меру пресечения для школьника завтра, 9 ноября. Следствие будет просить арест.

15-летнего Серафима задержали после полуночи в квартире на Лужской улице. Дождавшись, пока семья уснёт, он якобы напал с ножом на спящую у них в гостях 6-летнюю племянницу, ранив ее в шею и грудь. Затем подросток выстрелил из травматического пистолета в мать и отца-полицейского, прибежавших на крики.

Подробнее о школьнике и мотивах его действий — в материале «Фонтанки».

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Комментарии (8)

dddmmm
Почему во всех статьях(их тут, кстати, уже штук 5 за день) пишут, что он "якобы" напал? Тем более, что вроде же и признание уже было.
здрасьте
почему праздник 7 ноября замалчивают и ограничиваются воспоминаниями парада в честь него в 1941(что несуразно)? Чтобы думали, что повышение пенсионного возраста и фабрики, заводы в частных руках - это нормально. что социализм - это не нормально для превалирующего мнения и т.д.
263877541
АУЕ ! Жизнь ворам.Вечер в хату....
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