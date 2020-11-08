Изображая жертву Хабиба Нурмагомедова, петербуржец лишился телефона и денег

Разговор о новостях из мира боевых искусств довёл петербуржца до полиции. Как стало известно «Фонтанке» 8 ноября, около часа ночи накануне горожанин, проживающий на проспекте Авиаконструкторов, не нашёл в кармане телефон, а затем и денег на карте.

По его предположению, имущество и средства он потерял во время разговора с местными бородачами о тактике боя чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Один из южан взял на себя роль спортсмена и начал «хватать пострадавшего за ногу», демонстрировать боевые приёмы. Мастер-класс был дан у клуба «Гагарин» на Комендантском проспекте.