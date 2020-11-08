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08.11.2020 13:33
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Изображая жертву Хабиба Нурмагомедова, петербуржец лишился телефона и денег

Разговор о новостях из мира боевых искусств довёл петербуржца до полиции. Как стало известно «Фонтанке» 8 ноября, около часа ночи накануне горожанин, проживающий на проспекте Авиаконструкторов, не нашёл в кармане телефон, а затем и денег на карте.

По его предположению, имущество и средства он потерял во время разговора с местными бородачами о тактике боя чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Один из южан взял на себя роль спортсмена и начал «хватать пострадавшего за ногу», демонстрировать боевые приёмы. Мастер-класс был дан у клуба «Гагарин» на Комендантском проспекте.

После показательного выступления удовлетворённые мужчины сели в «Мерседес» и уехали. Общую сумму ущерба их собеседник оценивает в 10 тысяч рублей.

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Комментарии (3)

вадики
Есть мнение что хабиб -простой лошара вот и всё)
bluxer
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