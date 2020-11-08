Борьба с расизмом и спасение планеты. О чём говорил Байден в обращении к американцам

8 ноября «Фонтанка» рассказывает коротко о его основных заявлениях. Первым делом политик призвал к миру после ожесточенной президентской гонки. Байден заявил, что собирается объединить общество и восстановить роль Америки на мировой арене. Он уверен, что США могут стать примером и «ориентиром для всего мира».

Демократ Джозеф Байден, который, по данным ведущих американских СМИ, победил на выборах президента, выступил с обращением к нации на митинге в в Уилмингтоне (штат Делавэр). По данным телеканала Fox News, кандидата поддержали 290 выборщиков из необходимых для победы 270. Действующий же президент получил 214 голосов.

Политик пообещал восстановить средний класс, «основу страны». Он призвал проголосовавших за него (Байден назвал цифру 74 млн избирателей) не относиться к его оппонентам как к врагам и заявил, что настало время «прекратить жесткую риторику» и «понизить градус» конфронтации.



Байден сказал, что ему и его администрации предстоит борьба за расовую справедливость и искоренение расизма в стране. Он констатировал, что на выборах его кандидатуру активно поддержали афроамериканцы.



Политик отметил, что уже 9 ноября он назначит группу экспертов, которая разработает новый план по борьбе с пандемией коронавируса. Схема заработает 20 января, после его инаугурации.



Демократ также отметил необходимость бороться за спасение планеты, противодействуя изменению климата.



Своё выступление он завершил цитатой из католического гимна « На крыльях орла». Телекомпания CNN считает, что таким образом политик напомнил, что он второй в истории католик (после Джона Кеннеди), избранный на пост президента США.



Подробнее о личности Джозефа Байдена — в материале «Фонтанки».

