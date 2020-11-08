Борьба с расизмом и спасение планеты. О чём говорил Байден в обращении к американцам
Демократ Джозеф Байден, который, по данным ведущих американских СМИ, победил на выборах президента, выступил с обращением к нации на митинге в в Уилмингтоне (штат Делавэр). По данным телеканала Fox News, кандидата поддержали 290 выборщиков из необходимых для победы 270. Действующий же президент получил 214 голосов.
8 ноября «Фонтанка» рассказывает коротко о его основных заявлениях. Первым делом политик призвал к миру после ожесточенной президентской гонки. Байден заявил, что собирается объединить общество и восстановить роль Америки на мировой арене. Он уверен, что США могут стать примером и «ориентиром для всего мира».
Политик пообещал восстановить средний класс, «основу страны». Он призвал проголосовавших за него (Байден назвал цифру 74 млн избирателей) не относиться к его оппонентам как к врагам и заявил, что настало время «прекратить жесткую риторику» и «понизить градус» конфронтации.
Байден сказал, что ему и его администрации предстоит борьба за расовую справедливость и искоренение расизма в стране. Он констатировал, что на выборах его кандидатуру активно поддержали афроамериканцы.
Политик отметил, что уже 9 ноября он назначит группу экспертов, которая разработает новый план по борьбе с пандемией коронавируса. Схема заработает 20 января, после его инаугурации.
Демократ также отметил необходимость бороться за спасение планеты, противодействуя изменению климата.
Своё выступление он завершил цитатой из католического гимна « На крыльях орла». Телекомпания CNN считает, что таким образом политик напомнил, что он второй в истории католик (после Джона Кеннеди), избранный на пост президента США.
Подробнее о личности Джозефа Байдена — в материале «Фонтанки».