Собянин: Перевод школьников на дистант не помог стабилизировать ситуацию с коронавирусом в Москве

Ситуацию с распространением COVID-19 в Москве не удалось стабилизировать даже после введения дистанционного обучения. Об этом мэр города Сергей Собянин сообщил 8 ноября в эфире программы «Неделя в городе» на телеканале «Россия-1».



«Нужны, конечно, меры по дистанционному обучению школьников, потому что мы видим, что стабилизации на определенном уровне не произошло, что вновь наращивается динамика по ковиду», — сказал Сергей Собянин, комментируя продление дистанта для учащихся 6–11-х классов до 22 ноября.

