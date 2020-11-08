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08.11.2020 10:20
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Собянин: Перевод школьников на дистант не помог стабилизировать ситуацию с коронавирусом в Москве

Ситуацию с распространением COVID-19 в Москве не удалось стабилизировать даже после введения дистанционного обучения. Об этом мэр города Сергей Собянин сообщил 8 ноября в эфире программы «Неделя в городе» на телеканале «Россия-1».

«Нужны, конечно, меры по дистанционному обучению школьников, потому что мы видим, что стабилизации на определенном уровне не произошло, что вновь наращивается динамика по ковиду», — сказал Сергей Собянин, комментируя продление дистанта для учащихся 6–11-х классов до 22 ноября.

В Петербурге родители могут перевести своих детей на дистант по желанию. Для этого необходимо будет заполнить заявление. Образец бланка был опубликован, например, на сайте 371-й школы Московского района.

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Комментарии (17)

264005131
Говорят только про школы и садики, а в колледжах и в вузах будто не может быть распространения ?
В последнем там и постарше уже люди у которых могут проявляться хронические заболевания. В аудитории сидит не по 25-30 учеников школы или 12-18 детей как в садике, а 30-100 студентов. Много приезжих, с разных городов и уголков страны. Если школа или сад находятся во дворе, следовательно сводится к минимуму контактировавшие с массовым скоплением людей в большинстве случаев, то колледж/вуз на другом конце города, то есть студенты пересекают весь город, спускаются в метро, ездят в общественном транспорте, на электричках, живут в общежитиях и тем самым куда больше риски заражений хватают.
Modest_5e4ce41f7533b
Еще весной все карантинные мероприятия надо было не со стариков начинать, а со школ и детских садов. Есть несколько мест, которые вирус использует, как убежища. Армия, детские сады и школы, конторы со множеством сотрудников - места скопления людей. Там, вирус передаваясь от человека к человеку, может циркулировать длительное время, неизбежно вырываясь в семьи и находя там себе поживу. Более комфортные питомники для него трудно найти. А теперь наложились эффекты от сентябрьского скучивания и ежегодного ухудшения погоды, столь благодатного для любого вируса. Эффективных средств борьбы, кроме сыворотки от переболевших, пока нет. Эпидемиологи относят эту инфекцию к разряду неуправляемых.
Агроном аэродрома
Давно говорю - нужно "рекомендовать" электорату покрасить холодильник в черный цвет. Ну и летучим бригады проверяющих организовать - а то ить вдруг либераст какой в зелёный покрасит. Вся борьба с вирусом псу под хвост тогда..
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