Прощай, быстрая еда. Посмотрите, как петербургские фуд-корты расстаются с посетителями перед локдауном
В Петербурге 9 ноября из-за пандемии коронавируса закрываются фуд-корты и фуд-плейсы. Соответствующие изменения в 121-е коронавирусное постановление губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил в четверг.
Фотокорреспондент «Фонтанки» прогулялся по местам общественного питания в торговых центрах и зафиксировал признаки времени: наклейки с напоминанием о социальной дистанции на полу, флаконы с санитайзером и маски, которые можно снимать только посетителям. Теперь разнообразить шопинг перекусом не получится как минимум до 29 ноября. Ограничения не коснутся только фуд-кортов, расположенных на вокзалах, в аэропорту и на АЗС.