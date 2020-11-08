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08.11.2020 13:10
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Прощай, быстрая еда. Посмотрите, как петербургские фуд-корты расстаются с посетителями перед локдауном

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»&nbsp;<br>
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» 

В Петербурге 9 ноября из-за пандемии коронавируса закрываются фуд-корты и фуд-плейсы. Соответствующие изменения в 121-е коронавирусное постановление губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил в четверг.

Фотокорреспондент «Фонтанки» прогулялся по местам общественного питания в торговых центрах и зафиксировал признаки времени: наклейки с напоминанием о социальной дистанции на полу, флаконы с санитайзером и маски, которые можно снимать только посетителям. Теперь разнообразить шопинг перекусом не получится как минимум до 29 ноября. Ограничения не коснутся только фуд-кортов, расположенных на вокзалах, в аэропорту и на АЗС.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»&nbsp;<br>
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» 
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»&nbsp;<br>
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» 
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»&nbsp;<br>
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» 
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»&nbsp;<br>
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» 
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»&nbsp;<br>
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» 
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»&nbsp;<br>
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» 
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»&nbsp;<br>
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» 

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Комментарии (6)

Runtime
ТРК полупустые и так, жаль, что в головах чинушь тоже пустота...
Modest_5e4ce41f7533b
Вот кто бы мог подумать, что пандемия приведет к реабилитации торговли в чепках.
carkorea
А чего транспорт не запретят, где 3/4 людей без масок ездят нос к носу в час пик ? Когда незнакомые люди чуть ли не взасос вынуждены целоваться и животами тереться ))) Там коронавирус отступил ? ))
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