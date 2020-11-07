Молодёжная сборная России по хоккею одержала вторую победу на Кубке Карьяла. На этот раз не выдержали более взрослые шведы
Победой сборной России по хоккею завершился второй матч на Кубке Карьяла против Швеции в субботу, 7 ноября, в Хельсинки. Россияне победили со счётом 2:1.
Первый гол забила Швеция после точного броска Антона Ведина на 55-й минуте. За две минуты до конца третьего периода российская команда заменила вратаря Ярослава Аскарова на шестого полевого игрока. Родион Амиров в большинстве сумел сравнять счет и перевести матч в овертайм.
Как чётко!— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) November 7, 2020
Заменили Ярослава, Марат выиграл вбрасывание, Василий выложил, а Амиров забил.
1:1 - будет овертайм! pic.twitter.com/F2OiJL1W0N
В овертайме ни одной из команд не удалось отличиться. В серии буллитов сильнее оказались россияне.
Напомним, что за сборную России на Кубке Карьяла выступает молодёжный состав до 20 лет. В первой игре, несмотря на более возрастной состав финской сборной, россияне разгромили их со счетом 6:2.