Победой сборной России по хоккею завершился второй матч на Кубке Карьяла против Швеции в субботу, 7 ноября, в Хельсинки. Россияне победили со счётом 2:1.



Первый гол забила Швеция после точного броска Антона Ведина на 55-й минуте. За две минуты до конца третьего периода российская команда заменила вратаря Ярослава Аскарова на шестого полевого игрока. Родион Амиров в большинстве сумел сравнять счет и перевести матч в овертайм.