В Подмосковье при крушении легкомоторного самолёта погибли два человека
При аварийной посадке легкомоторного самолета Cessna в Подмосковье днём 7 ноября погибли два человека. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
Как уточнили в экстренных службах, крушение произошло возле поселка Чкаловский в городском округе Люберцы в 15.20. Телеграм-канал издания «Подъём» со ссылкой на спасателей уточняет, что у самолёта отказал двигатель. Экипаж подал сигнал бедствия и пытался сесть на площадку в районе МКАД на Новорязанском шоссе.
В районе посёлка Томилино недалеко от подмосковных Люберец сегодня утром разбился частный самолёт, погибли два человека. На этом видео – последние секунды их жизни – пилот ведёт машину прямо над трассой, по всей видимости, он искал место для внештатной посадки. pic.twitter.com/wHYsjgFSQA— baza (@bazabazon) November 7, 2020
На юго-востоке Москвы разбился легкомоторный самолёт. Информации о пострадавших пока нет— Мослента (@moslenta) November 7, 2020
Видео: Москва 24 pic.twitter.com/PYA8CxFlRf
К ликвидации последствий аварии привлекли 13 единиц техники, 40 человек, из них от МЧС 17 человек и 52 единицы техники.