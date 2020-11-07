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07.11.2020 16:25
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В Подмосковье при крушении легкомоторного самолёта погибли два человека

При аварийной посадке легкомоторного самолета Cessna в Подмосковье днём 7 ноября погибли два человека. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Как уточнили в экстренных службах, крушение произошло возле поселка Чкаловский в городском округе Люберцы в 15.20. Телеграм-канал издания «Подъём» со ссылкой на спасателей уточняет, что у самолёта отказал двигатель. Экипаж подал сигнал бедствия и пытался сесть на площадку в районе МКАД на Новорязанском шоссе.

К ликвидации последствий аварии привлекли 13 единиц техники, 40 человек, из них от МЧС 17 человек и 52 единицы техники.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Московской области
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Московской области

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Комментарии (5)

alexdelovoi
Порядочные люди на НТВ не работают
jokir1971
Это был ведущий программы ДНК на НТВ
Александр Соломко
А в дтп за вчерашний день погибло 47 человек, но про это сми не пишут.
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