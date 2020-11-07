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07.11.2020 15:25
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Любительница денег от «Банка приколов» задержана в Петербурге. Бумаги подарила пенсионеру, себе забрала 650 тысяч.

Женщина, которая могла заменить 650 тысяч рублей билетами «Банка приколов», находясь в гостях в чужой квартире, задержана в Петербурге.

Как стало известно «Фонтанке» 7 ноября, 48-летнюю горожанку оперативники попросили остановиться при встрече в парадной на проспекте Непокорённых, 50, двумя днями ранее. Её подозревают в том, что 2 ноября она забрала деньги у пожилого жителя Выборгского района.

Как рассказали в полиции, сам пострадавший — 1947 года рождения, к себе в гости незнакомку он пригласил днём 31 ноября. Уже после её ухода обнаружил, что стопка накопленных за годы наличных стала ненастоящей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

8967
плата за ласку и любовь
Fedorov1983
Новость из будущего 31 ноября.
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