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07.11.2020 12:20
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В помете летучих мышей Японии нашли «родственника» нового коронавируса. Образцы собирали 7 лет назад

Японские ученые обнаружили в помете летучих мышей вирус, схожий с новым коронавирусом SARS-CoV-2. Утверждают, что человеку он не передается.

Как сообщает 7 ноября ТАСС со ссылкой на японское телевидение, специалисты Токийского университета нашли вирус, который на 81,5% идентичен COVID-19. Биоматериалы собирали еще 7 лет назад, и это самая высокая степень «сходства», которая до сих пор была зафиксирована в Японии. Впрочем, в Китае есть и более яркие примеры — с идентичностью до 95%. Клинические испытания показали, что новый обнаруженный вирус не передается человеку.

Напомним, ранее в Дании у норок обнаружили мутировавший коронавирус, который человеку как раз передается. Было решено уничтожить 15–17 миллионов животных. Накануне стало известно, что «норковый вариант» коронавируса обнаружен у 214 человек преимущественно в Северной Ютландии. Из-за этого в семи коммунах региона остановили работу общественного транспорта, кафе, музеев; часть школьников отправят на дистанционное обучение.

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Комментарии (1)

bluxer
Хорошая у них работа - в г. копаться.
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