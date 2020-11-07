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07.11.2020 12:09
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Полицейские нарушили покой «резиновой» квартиры в Приморском районе. Её нашли среди тысяч

Рейды по жилым квартирам и поиски нелегальных приезжих прошли в Приморском районе. Как 7 ноября сообщили в ГУ МВД, два дня назад сотрудники полиции поверили около трёх тысяч квартир и обнаружили 59 сдаваемых в аренду, документы у жильцов которых показались сомнительными.

Одна из квартир оказалась «резиновой»: за нарушение миграционного законодательства к административной ответственности привлекли 11 человек.

В конце октября аналогичные рейды проводились в Красносельском районе. Тогда помимо перенаселённых комнат участковые наткнулись на притон и начали проверку.

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Комментарии (5)

Skazochny
Два дня назад, 3000 квартир...врут как дышат.
263877541
Помню времена когда участковых знали в лицо.были штабы ДНД.патрульные машины по дворам ездили.
RemyMartin
Как же так? Это же хостел привлекающий туристов в наш город. Как жить-то теперь будем?
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