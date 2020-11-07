Полицейские нарушили покой «резиновой» квартиры в Приморском районе. Её нашли среди тысяч

Рейды по жилым квартирам и поиски нелегальных приезжих прошли в Приморском районе. Как 7 ноября сообщили в ГУ МВД, два дня назад сотрудники полиции поверили около трёх тысяч квартир и обнаружили 59 сдаваемых в аренду, документы у жильцов которых показались сомнительными.



Одна из квартир оказалась «резиновой»: за нарушение миграционного законодательства к административной ответственности привлекли 11 человек.

В конце октября аналогичные рейды проводились в Красносельском районе. Тогда помимо перенаселённых комнат участковые наткнулись на притон и начали проверку.