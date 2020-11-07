После аварии с каршерингом в Приморском районе скорая увезла троих. Пострадал пешеход

При аварии с каршеринговым Nissan, который около 00:45 7 ноября протаранил KIA и врезался в билборд на пересечении проспектов Королёва и Сизова, пострадали люди в обеих машинах и пешеход. Об этом сообщили в УГИБДД.



Каршерингом управлял 24-летний мужчина. Вылетев на тротуар, Nissan задел 51-летнего мужчину. Травмы различной степени тяжести также получили пассажирка 1996 года рождения. Пострадал и 46-летний водитель KIA. Все они госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства устанавливаются.