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07.11.2020 11:07
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Каршеринг протаранил билборд в Приморском районе и задел KIA. Красный свет не помог

Каршеринг врезался с KIA, вылетел с проезжей части и протаранил билборд. Такую картину около 00:45 7 ноября наблюдали жители домов на пересечении проспектов Королёва и Сизова.

Фотографии произошедшего появились в социальных сетях. На кадрах видны машины экстренных служб. «Ужас, грохот был», — поделились очевидцы.

Сообщается, что водитель каршеринга ехал на красный свет светофора. Пострадали несколько человек. В УГИБДД оперативно сообщить об их состоянии не смогли.

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Комментарии (1)

Olen
Наивный водитель KIA видимо не знал, что для каршеринга ПДД не действуют в принципе. Там любой исход, бросил машину и убежал.
А ты потом попробуй докажи кто был за рулём. И будешь потом со страховой бодаться от ущерба неустановленными лицами.

Поэтому пока он не сбежал лучше задушить его ремнём безопасности, всё равно или бухой или под наркотой, дескать во невменяемом запутался при ударе )))
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