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07.11.2020 10:59
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Из-за фестиваля света закроют проспект Добролюбова, Мытнинскую и Кронверкскую набережные

В Петроградском районе Петербурга в субботу и воскресенье будут ограничивать движение транспорта в связи с фестивалем «Чудо света».

По информации комитета по развитию транспортной инфраструктуры города, закрывать движение планируется по вечерам. Расписание следующее:

  • с 17:00 до 22:00 7 ноября и с 17:00 до 22:00 8 ноября перекроют проспект Добролюбова в направлении от Мытнинской набережной к Кронверкской набережной (за исключением трамваев), а также дорогу на территории Александровского парка вдоль дома 3, корпус 2, по Кронверкской набережной;
  • с 17:15 до 22:00 7 ноября и с 17:15 до 22:00 8 ноября — Мытнинскую набережную от Зоологического переулка до Кронверкской набережной;
  • с 17:30 до 22:00 7 ноября и с 17:30 до 22:00 8 ноября — Кронверкскую набережную.

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