Из-за фестиваля света закроют проспект Добролюбова, Мытнинскую и Кронверкскую набережные
В Петроградском районе Петербурга в субботу и воскресенье будут ограничивать движение транспорта в связи с фестивалем «Чудо света».
По информации комитета по развитию транспортной инфраструктуры города, закрывать движение планируется по вечерам. Расписание следующее:
- с 17:00 до 22:00 7 ноября и с 17:00 до 22:00 8 ноября перекроют проспект Добролюбова в направлении от Мытнинской набережной к Кронверкской набережной (за исключением трамваев), а также дорогу на территории Александровского парка вдоль дома 3, корпус 2, по Кронверкской набережной;
- с 17:15 до 22:00 7 ноября и с 17:15 до 22:00 8 ноября — Мытнинскую набережную от Зоологического переулка до Кронверкской набережной;
- с 17:30 до 22:00 7 ноября и с 17:30 до 22:00 8 ноября — Кронверкскую набережную.