Петербургские полицейские вступились за дело Стива Джобса и встряхнули Апраксин двор на 12 миллионов рублей

Тысячи нелегальных товаров с «яблочным» логотипом на миллионы рублей — таков итог очередного визита полицейских на рынок Северной столицы.



Как стало известно «Фонтанке» 6 ноября, оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции петербургского главка посетили одного из коммерсантов, ведущего свою деятельность на территории Апраксина двора. Визит состоялся в рамках операции «Контрафакт».



В результате осмотра торгового помещения они нашли более десяти тысяч контрафактных чехлов, наушников, адаптеров, ремней и других аксессуаров, на которых красовался логотип с надкусанным яблоком. Таким образом, их открытая продажа попадает под уголовную статью о незаконном использовании чужого товарного знака. Продукцию изъяли. Предварительный ущерб составил более 12 миллионов рублей.

