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06.11.2020 22:45
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Петербургские полицейские вступились за дело Стива Джобса и встряхнули Апраксин двор на 12 миллионов рублей

Тысячи нелегальных товаров с «яблочным» логотипом на миллионы рублей — таков итог очередного визита полицейских на рынок Северной столицы.

Как стало известно «Фонтанке» 6 ноября, оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции петербургского главка посетили одного из коммерсантов, ведущего свою деятельность на территории Апраксина двора. Визит состоялся в рамках операции «Контрафакт».

В результате осмотра торгового помещения они нашли более десяти тысяч контрафактных чехлов, наушников, адаптеров, ремней и других аксессуаров, на которых красовался логотип с надкусанным яблоком. Таким образом, их открытая продажа попадает под уголовную статью о незаконном использовании чужого товарного знака. Продукцию изъяли. Предварительный ущерб составил более 12 миллионов рублей.

Как ранее писала «Фонтанка», итогом предыдущего визита полицейских на тот же рынок стало задержание полсотни мигрантов, а также изъятие нелегальных кроссовок и сумок.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (10)

syshsun
А в рамках операции "Ковид",закрыть эту заразу,нет желания или бабло тонкой струйкой стекает во внутренний карман мундира.
Юра Алекс
Ищем эти товары на других прилавках...
hal9000
На апрашке покупать айфон???..100 тыщ выкладывать за не пойми что...трудно до официала дойти чтоли??
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