Под Петербургом мужчина попытался убить годовалого сына, отмечая День народного единства

Пьяный мужчина в Луге пытался задушить собственного сына. Как сообщает вечером 6 ноября СУ СК РФ по Ленобласти, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).



По информации следствия, 4 ноября (в День народного единства) мужчина 1982 года рождения, «находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью убийства, сдавил шею годовалому сыну». Довести умысел до конца не дала жена задержанного. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, его отец задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

