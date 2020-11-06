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06.11.2020 22:36
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Под Петербургом мужчина попытался убить годовалого сына, отмечая День народного единства

Пьяный мужчина в Луге пытался задушить собственного сына. Как сообщает вечером 6 ноября СУ СК РФ по Ленобласти, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

По информации следствия, 4 ноября (в День народного единства) мужчина 1982 года рождения, «находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью убийства, сдавил шею годовалому сыну». Довести умысел до конца не дала жена задержанного. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, его отец задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Комментарии (6)

dedmoroz_5e4d8827384c2
Это всё со слов невестки с тёщей, которые планируют зятя в тюрягу направить, а имущество зятя прибрать к рукам. Обыкновенная современная российская реальность. У зятя , наверное, есть или недвижимость или деньги, что хотят отжать у него)))
Illusive Man
Этногенез глубинного народа в разгаре.
lamer
Это он еще анализ ДНК не делал. Вот бы удивился.
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