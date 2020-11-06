ВОЗ: в мире поставлен новый рекорд по количеству заразившихся COVID-19 за сутки. Общее число заболевших превысило 48 млн

За последние сутки по всему миру зафиксировано более 581 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Как заявили 6 ноября во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), это новый рекорд по приросту заболевших.



Предыдущий был поставлен 31 октября (557 тыс.). После сегодняшнего рекорда общее количество заразившихся превысило 48,53 млн человек. Умерли за сутки еще 8899 пациентов, за весь период пандемии число летальных случаев превысило 1,23 млн.



Первое место по количеству заболевших продолжают удерживать США (9,38 млн), на втором месте Индия (8,41 млн), затем идут Бразилия (5,59 млн) и Россия (1,73 млн).

