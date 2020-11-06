Глава Минздрава РФ: В стране болеют коронавирусом около 900 тысяч человек. Заняты 250 тыс. коек

В больницах по всей России пациенты с коронавирусом занимают около 250 тыс. коек. При этом всего по стране болеют COVID-19 порядка 900 тыс. человек. Об этом 6 ноября заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью программе «Время» на Первом канале.



«Сегодня порядка 650 тыс. человек находятся на амбулаторном лечении, порядка 250 тыс. человек — это те, которые находятся на стационарном лечении», — сказал он (цитата по ТАСС).



Ранее министр здравоохранения РФ обратился к регионам страны. Отдельно он коснулся обеспечения болеющих дома россиян необходимыми лекарствами от коронавируса. По его словам, необходимо организовать их выдачу сразу после постановки диагноза, чтобы те не ходили самостоятельно в аптеку. Эта мера направлена на сдерживания распространения COVID-19, добавил Мурашко.

