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06.11.2020 22:07
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Глава Минздрава РФ: В стране болеют коронавирусом около 900 тысяч человек. Заняты 250 тыс. коек

В больницах по всей России пациенты с коронавирусом занимают около 250 тыс. коек. При этом всего по стране болеют COVID-19 порядка 900 тыс. человек. Об этом 6 ноября заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью программе «Время» на Первом канале.

«Сегодня порядка 650 тыс. человек находятся на амбулаторном лечении, порядка 250 тыс. человек — это те, которые находятся на стационарном лечении», — сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее министр здравоохранения РФ обратился к регионам страны. Отдельно он коснулся обеспечения болеющих дома россиян необходимыми лекарствами от коронавируса. По его словам, необходимо организовать их выдачу сразу после постановки диагноза, чтобы те не ходили самостоятельно в аптеку. Эта мера направлена на сдерживания распространения COVID-19, добавил Мурашко.

В России и Петербурге продолжает расти заболеваемость COVID-19. За минувшие сутки в стране плюс 20 582 новых случая, в городе — 1171. Растет и летальная статистика.

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Комментарии (1)

virusanet
обычное начало сезонного орви.
через месяц 10 миллионов больных будет. как обычно.
тоже мне, новость.
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