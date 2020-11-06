В ДТП в центре Москвы пострадал вице-премьер Оверчук, перешедший в правительство вслед за Мишустиным

В ДТП на Кутузовском проспекте в Москве пострадал вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Об этом его пресс-секретарь вечером 6 ноября сообщил РИА Новости.



Он не рассказал, в каком состоянии находится чиновник, но уточнил, что Оверчук госпитализирован. Различные СМИ пока предоставляют разные версии произошедшего. РЕН ТВ пишет, что «по предварительной информации, виновен водитель отечественного автомобиля, который выехал на разделительную полосу, по которой ехал чиновник». «Подъем» при этом сообщает, что «по предварительным данным, виновником стал вице-премьер правительства Алексей Оверчук. Он ехал по разделительной полосе». Сходятся журналисты только в том, что всего в аварии пострадали три человека.

