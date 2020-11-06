В России и Петербурге впервые с начала года зафиксирован прирост рождаемости

Впервые с начала года в России зафиксирован рост рождаемости. Положительный тренд наметился в сентябре, сообщили 6 ноября в Росстате.



По данным ведомства, в сентябре 2019 года в России родился 121 331 младенец, в сентябре текущего – 130 476, прирост составил 7,5% и стал первым за 2020 год. В августе и июле наблюдалось снижение рождаемости на 5,4% и 7,1% соответственно. В Петербурге также справились — в сентябре родились 4816 младенцев. На 268 или 5,9% больше, чем годом ранее.



Но суммарный годовой тренд всё-таки негативный. В Петербурге на фоне растущей смертности падает рождаемость. За 9 месяцев этого года в городе появились на свет 41,7 тысячи малышей. Это почти на 3 тысячи меньше, чем за такой же период прошлого года.

