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06.11.2020 21:30
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В России и Петербурге впервые с начала года зафиксирован прирост рождаемости

Впервые с начала года в России зафиксирован рост рождаемости. Положительный тренд наметился в сентябре, сообщили 6 ноября в Росстате.

По данным ведомства, в сентябре 2019 года в России родился 121 331 младенец, в сентябре текущего – 130 476, прирост составил 7,5% и стал первым за 2020 год. В августе и июле наблюдалось снижение рождаемости на 5,4% и 7,1% соответственно. В Петербурге также справились — в сентябре родились 4816 младенцев. На 268 или 5,9% больше, чем годом ранее.

Но суммарный годовой тренд всё-таки негативный. В Петербурге на фоне растущей смертности падает рождаемость. За 9 месяцев этого года в городе появились на свет 41,7 тысячи малышей. Это почти на 3 тысячи меньше, чем за такой же период прошлого года.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

lamer
Очевидно же. Понаехавшие товарищи размножаться не хотят. У них другие цели.
На курсы сходить, например.
Сейчас ведущий коучер Дарья Маркофкина расскажет вам, об эффективном построении воронки продаж.
После этого не то, что размножаться, даже сам акт детозачатия не провести.
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