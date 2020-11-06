Глава Роспотребнадзора рассказала, где в основном заражаются коронавирусом. Она советует провести новогодние праздники дома

Глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала россиянам провести новогодние праздники дома из-за роста заболеваемости коронавирусом.



«Эти новогодние праздники абсолютно точно я рекомендую провести дома, дома и на свежем воздухе, если это можно сочетать. Если есть возможность уехать на дачу, за город, это будет очень хорошо», - заявила она 6 ноября в эфире телеканала «Россия 1» (цитата по РИА Новости).



Попова добавила, что в случае поездки за границу, можно попасть на длительный карантин в другой стране. По словам главы Роспотребнадзора, ситуация с распространением COVID-19 “достаточно напряженная, в ряде регионов сложная, и темп пока растущий”. Попова заявила, что чаще всего коронавирусом заражаются в общественном транспорте. «Чаще всего люди заражаются в транспорте. К сожалению, сегодня в статистике пока цифра не изменилась, 80% всех заболевших не соблюдали требования в тот или иной период»,- подчеркнула она.

