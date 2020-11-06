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06.11.2020 21:21
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Глава Роспотребнадзора рассказала, где в основном заражаются коронавирусом. Она советует провести новогодние праздники дома

Глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала россиянам провести новогодние праздники дома из-за роста заболеваемости коронавирусом.

«Эти новогодние праздники абсолютно точно я рекомендую провести дома, дома и на свежем воздухе, если это можно сочетать. Если есть возможность уехать на дачу, за город, это будет очень хорошо», - заявила она 6 ноября в эфире телеканала «Россия 1» (цитата по РИА Новости).

Попова добавила, что в случае поездки за границу, можно попасть на длительный карантин в другой стране. По словам главы Роспотребнадзора, ситуация с распространением COVID-19 “достаточно напряженная, в ряде регионов сложная, и темп пока растущий”. Попова заявила, что чаще всего коронавирусом заражаются в общественном транспорте. «Чаще всего люди заражаются в транспорте. К сожалению, сегодня в статистике пока цифра не изменилась, 80% всех заболевших не соблюдали требования в тот или иной период»,- подчеркнула она.

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Комментарии (9)

263911361
А как же шашлыки? Разве не на шашлыках все заражаются?
Memory17
80% в транспорте вызывают большие сомнения, хотелось бы доказательств.
Эта зараза распространяется кластерами: работа, общежитие, казарма, больница, семья в том числе.
Изолированные помещения и длительный близкий контакт вот лучшие друзья коронавируса )
SERGEY111
Да ладно , мы то дома будем или на даче - как повезёт с работой , главное чтобы сама Попова несмотря на разницу во времени не забыла вовремя поднести рюмаху к экрану телека и чекнуться со светлым ликом Вовация который в очередной раз будет нам обещать небесные кренделя .
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