Минздрав: Новые партии «Спутник V» от коронавируса всё еще не для массовой вакцинации, а для групп риска

Партии вакцины против нового коронавируса «Спутник V», поступающие в регионы, предназначены пока только для групп риска, в том числе для медработников, а не для массовой вакцинации. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава.



Ранее «Интерфакс» со ссылкой на главу Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург писал, что наработанная вакцина против COVID-19 будет доставлена в Москву для массовой вакцинации уже в эти выходные.

«Речь идет об очередной партии вакцины, предназначенной для вакцинации групп риска, прежде всего — медработников», — цитирует пресс-службу Минздрава ТАСС.