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06.11.2020 19:45
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Минздрав: Новые партии «Спутник V» от коронавируса всё еще не для массовой вакцинации, а для групп риска

Партии вакцины против нового коронавируса «Спутник V», поступающие в регионы, предназначены пока только для групп риска, в том числе для медработников, а не для массовой вакцинации. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на главу Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург писал, что наработанная вакцина против COVID-19 будет доставлена в Москву для массовой вакцинации уже в эти выходные.

«Речь идет об очередной партии вакцины, предназначенной для вакцинации групп риска, прежде всего — медработников», — цитирует пресс-службу Минздрава ТАСС.

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Комментарии (1)

Павел Михайлов
Вколите Беглову и Елину. Может хоть так от них избавимся.
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