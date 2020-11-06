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06.11.2020 19:30
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Росстат: Инфляция в РФ в октябре ускорилась

Инфляция в РФ в октябре составила 0,43% после сезонной дефляции в сентябре на 0,07%, сообщил вечером 6 ноября Росстат.

За январь — октябрь 2020 года цены в РФ выросли на 3,32%.

Росстат с целью повышения репрезентативности данных с прошлого месяца стал публиковать оперативные данные по месячной инфляции с точностью до сотых, а не до десятых.

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Комментарии (3)

Мистер Бин
А эти цифры точно для РФ посчитаны? Ничего не перепутали? ))
Antivse
Клоуны...
260657101
Росстат как вы считаете, что не возьми минимум на 5-10% уже подорожало с начала года, а что то еще выше, те в пересчёте на годовую инфляцию это 10-15% минимум. Хватит врать, вашим нарисованным 4% только умственно отсталый поверит.
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