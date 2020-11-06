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06.11.2020 19:24
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В Ленобласти кандидатам на выборах предложили рассчитаться по полу. Идею положительной дискриминации не оценили юристы ЗакСа

Депутат Законодательного собрания Ленобласти Валерия Коваленко предложила обязать политические партии чередовать в избирательных списках кандидатов мужчин и женщин. Об этом народная избранница 6 ноября рассказала в интервью 47News. Идею раскритиковал парламентский комитет по законодательству.

Коваленко разработала инициативу, которая корректирует федеральный закон о политических партиях. Она предложила обязать партии соблюдать последовательное чередование кандидатов мужчин и женщин и лишить политические объединения права включать в список кандидатов одного пола подряд. В качестве примера депутат от «Справедливой России» видит передовые страны, в частности Швецию, где женщины занимают 43% мест в парламенте и 54% министерских кресел.

Обязанность чередования распространяется только на избрание по партийным спискам, так как, по мнению автора, в случае, когда кандидат избирается по одномандатному округу, он получает голоса избирателей в первую очередь как личность.

«Мы живём в мире мужчин. Даже про тех женщин, что у нас есть в политике, говорят — конь с яйцами. В то же время женщины по природе своей мягче, легче идут на компромисс», — поясняла Коваленко в интервью.

В правовом управлении областного парламента к законопроекту отнеслись прохладно. В заключение руководитель управления Денис Малкин указал, что инициатива противоречит уставам партий. Кроме того, основанием для выдвижения кандидата являются его деловые и профессиональные качества, а не принадлежность к определенному полу.

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Комментарии (2)

change_it
Только этой левой ерунды еще не хватает. В Верховном совете СССР это уже было - соблюдали процент женщин, большинство должно быть рабочие, обязательные несколько офицеров и пара священников. Нам профессиональные политики нужны (любого пола), а не сидельцы в Думе, которые получают вкусные зарплаты и голосуют как велят.
Урус-Баши
Хорошая идея брать во власть поровну представителей каждого пола, а именно 33,333% каждого.
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