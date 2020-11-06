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06.11.2020 19:00
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Непогода не отступает. Петербуржцев вновь предупреждают о сильном ветре

Сильный ветер обрушится на город 7 ноября, сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Местами порывы достигнут 15 м/с.

автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», крепко дуть будет ночью и во второй половине дня не только в городе, но и в Ленобласти. В Петербурге небо будет затянуто тучами, но осадки маловероятны. При этом по-прежнему тепло — по ноябрьским меркам: ночью от +6 до +8, днем от +9 до +11 градусов Цельсия.

Накануне, 5 ноября, из-за шторма поднялась вода в Неве и других реках, была закрыта дамба. Ветер потрепал даже Андреевский флаг на Адмиралтействе.

автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (1)

Иван Кадачигов
За дамбу спасибо нашему земляку Владимиру Когану, все только говорили, что ее неплохо было бы завершить, а он ее запустил. Похоже, ценой своего здоровья.
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