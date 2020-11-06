Публичного прощания со Жванецким не будет из-за коронавирусных ограничений

Семья и близкие не будут организовывать церемонию прощания с писателем-сатириком Михаилом Жванецким, скончавшимся 6 ноября на 87-м году жизни. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его директора Олега Сташкевича.



«Прощания не будет. Сейчас, учитывая пандемию и ситуацию с коронавирусом, проводить прощание опасно и негуманно», — объяснил представитель писателя.



Он также сообщил, что пока дата и место похорон еще не определены.



Михаил Жванецкий умер 6 ноября, месяцем ранее он объявил о закрытии своей телепередачи и окончании концертной деятельности.

