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06.11.2020 18:44
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Публичного прощания со Жванецким не будет из-за коронавирусных ограничений

Семья и близкие не будут организовывать церемонию прощания с писателем-сатириком Михаилом Жванецким, скончавшимся 6 ноября на 87-м году жизни. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его директора Олега Сташкевича.

«Прощания не будет. Сейчас, учитывая пандемию и ситуацию с коронавирусом, проводить прощание опасно и негуманно», — объяснил представитель писателя.

Он также сообщил, что пока дата и место похорон еще не определены.

Михаил Жванецкий умер 6 ноября, месяцем ранее он объявил о закрытии своей телепередачи и окончании концертной деятельности.

Писатель-сатирик Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Он написал множество получивших всенародную любовь миниатюр и зарисовок, с которыми выступал он сам и его коллеги по сцене. Среди самых известных зарисовок — «Рассказ подрывника», «Авас», «Я видел раков», «Собрание на ликеро-водочном заводе». По многочисленным произведениям Жванецкого созданы спектакли и изданы книги. В 2012 году стал Народным артистом России.

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Комментарии (1)

Skazochny
Зато парад, обнуление это можно...
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