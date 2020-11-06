На Новой сцене Александринки дадут мастер-класс по юмору «18+»

Выступление Игоря Меерсона, которого величают первопроходцем стендапа в России, называется старомодно и осторожно: «Юмор для работы и жизни», — но стоит пометка «18». 11 ноября, бесплатно, по регистрации.

Журнал GQ включил Игоря Меерсона в обзор «5 новых лиц российского юмора», Time-Out причислил к «девяти главным комикам страны». «Собака.ру» считает Меерсона «лицом российского юмора за рубежом» — он умудряется шутить на англоязычной сцене. Причем его шутки понимают: он вошел в состав Best of the Fest Эдинбургского фестиваля, победил в The Marsh International Solo Fest в Сан-Франциско, а также дает сольники и участвует в фестивалях в США, Великобритании, ЮАР, Австралии.

Даже если вы впервые слышите его имя — шутки его вы могли слышать (только не знали авторства) в фильмах «Елки» (не одном), «Призрак», «Волки и Овцы». Игорь причастен и к Comedy Club, и к Ленинградскому Stand-Up Клубу. Создал первую в России Международную Stand-Up школу: там учат стендапу, питчингам, сторителлингу и много чему другому, уже с русскими словами — выступлениям, сценической речи, актерскому мастерству.



На Новой сцене Александринки резидентствует Петербургская Stand-Up школа, «учитель» Меерсон даст урок на тему «как работает юмор» и «какие стендап-технологии пригодятся, даже если вы не собираетесь быть стендапером, а просто хотите, чтобы вас слушали с интересом».



Учимся 11 ноября на Новой сцене (наб. Фонтанки, 49А), начало в 19.00, регистрация по ссылке.



Александра Шеромова

