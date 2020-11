На Новой сцене Александринки дадут мастер-класс по юмору «18+»

Журнал GQ включил Игоря Меерсона в обзор «5 новых лиц российского юмора», Time-Out причислил к «девяти главным комикам страны». «Собака.ру» считает Меерсона «лицом российского юмора за рубежом» — он умудряется шутить на англоязычной сцене. Причем его шутки понимают: он вошел в состав Best of the Fest Эдинбургского фестиваля, победил в The Marsh International Solo Fest в Сан-Франциско, а также дает сольники и участвует в фестивалях в США, Великобритании, ЮАР, Австралии.