Кличко переизбрался мэром Киева

Действующий мэр Киева Виталий Кличко переизбран на пост мэра столицы. В первом туре Кличко поддержали 50,52% избирателей. Об этом стало известно 6 ноября в ходе брифинга Киевской городской территориальной избирательной комиссии, сообщает «112 Украина».
Кличко набрал 365 161 голос и обогнал своего оппонента Александра Попова, которого поддержали 68 677 избирателей.
«В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 278 Избирательного кодекса, руководствуясь пунктом 16–17 ч. 2 ст. 206 Избирательного кодекса Украины, признать Кличко Виталия Владимировича избранным на должность киевского городского головы», — заявили в городской ТИК.
Напомним, согласно данным экзит-пола, проведенного телеканалом «Украина 24» и социологической компанией Liberty Report в день голосования, 25 октября, выборы мэра столицы страны должны были пройти в два тура. По данным опроса, Виталий Кличко набирал 45,93%, Александр Попов — 9,62%, Ирина Верещук — 8,53%, Алексей Кучеренко — 7,82%,