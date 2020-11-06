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06.11.2020 18:00
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Кличко переизбрался мэром Киева

Действующий мэр Киева Виталий Кличко переизбран на пост мэра столицы. В первом туре Кличко поддержали 50,52% избирателей. Об этом стало известно 6 ноября в ходе брифинга Киевской городской территориальной избирательной комиссии, сообщает «112 Украина».

Кличко набрал 365 161 голос и обогнал своего оппонента Александра Попова, которого поддержали 68 677 избирателей.

«В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 278 Избирательного кодекса, руководствуясь пунктом 16–17 ч. 2 ст. 206 Избирательного кодекса Украины, признать Кличко Виталия Владимировича избранным на должность киевского городского головы», — заявили в городской ТИК.

Напомним, согласно данным экзит-пола, проведенного телеканалом «Украина 24» и социологической компанией Liberty Report в день голосования, 25 октября, выборы мэра столицы страны должны были пройти в два тура. По данным опроса, Виталий Кличко набирал 45,93%, Александр Попов — 9,62%, Ирина Верещук — 8,53%, Алексей Кучеренко — 7,82%,

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Комментарии (4)

baddancer
"Сомневаюсь в его умственных способностях": победивший на выборах мэра Киева Виталий Кличко раскритиковал работу своего предшественника.
Wert
Не густо, в киеве, вроде, 3000000 живет.
закоренелый ленинградец
Киев и без него на всю голову больным был, так нет же, снова надо "Велеречивого".
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