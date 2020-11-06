Доярки, телятницы, кочегары. Памфилова похвасталась Путину успехом рабочих и крестьян на выборах

Представители рабочих профессий, согласно социально-демографическому анализу, находятся на третьем месте по числу побед на разного уровня выборах. Об этом глава ЦИК Элла Памфилова 6 ноября рассказала на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

После того, как в СМИ прошла сенсация об избрании в Костромской области уборщины Марины Угодской главой Повалихинского сельского поселения, ЦИК впервые провел социально-демографический анализ представительства. На первом месте оказались разного уровня служащие — не менее 37%, на втором месте, почти 16%, — учителя, преподаватели. На третьем месте — представители рабочих профессий: водители, механики, слесари.