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06.11.2020 16:11
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Доярки, телятницы, кочегары. Памфилова похвасталась Путину успехом рабочих и крестьян на выборах

Представители рабочих профессий, согласно социально-демографическому анализу, находятся на третьем месте по числу побед на разного уровня выборах. Об этом глава ЦИК Элла Памфилова 6 ноября рассказала на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

После того, как в СМИ прошла сенсация об избрании в Костромской области уборщины Марины Угодской главой Повалихинского сельского поселения, ЦИК впервые провел социально-демографический анализ представительства. На первом месте оказались разного уровня служащие — не менее 37%, на втором месте, почти 16%, — учителя, преподаватели. На третьем месте — представители рабочих профессий: водители, механики, слесари.

«Кстати, сразу расскажу: что там уборщица! У нас 23 доярки, 11 телятниц, 34 кочегара (видимо, пошли по стопам Виктора Цоя, только тот в музыку, а эти в политику), два кузнеца, 24 охотоведа, 11 чабанов. Это рабочие профессии все», — сказала Памфилова.

Глава ЦИК увидела в этом показатель работы политических лифтов в России. Владимир Путин, в свою очередь, предположил, что «люди просто знают проблемы своих населённых пунктов».

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Комментарии (8)

Nafanka
Не... ну в противовес зажратым артистам-блоХерам-спортсменам, кАнеШнА, и эти пойдут... ну типа, реакция как электрон-позитрон, но нельзя бы что-нибудь БОЛЕЕ оптимистичное, чтоб при слиянии не самоуничтожались, а давали какой-никакой пИлюс?! ))) Ну нельзя же так кидаться из крайности в крайность...
Anatolevich
Бред
sench99
Какие успехи то?
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