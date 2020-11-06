Доярки, телятницы, кочегары. Памфилова похвасталась Путину успехом рабочих и крестьян на выборах
Представители рабочих профессий, согласно социально-демографическому анализу, находятся на третьем месте по числу побед на разного уровня выборах. Об этом глава ЦИК Элла Памфилова 6 ноября рассказала на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.
После того, как в СМИ прошла сенсация об избрании в Костромской области уборщины Марины Угодской главой Повалихинского сельского поселения, ЦИК впервые провел социально-демографический анализ представительства. На первом месте оказались разного уровня служащие — не менее 37%, на втором месте, почти 16%, — учителя, преподаватели. На третьем месте — представители рабочих профессий: водители, механики, слесари.
«Кстати, сразу расскажу: что там уборщица! У нас 23 доярки, 11 телятниц, 34 кочегара (видимо, пошли по стопам Виктора Цоя, только тот в музыку, а эти в политику), два кузнеца, 24 охотоведа, 11 чабанов. Это рабочие профессии все», — сказала Памфилова.
Глава ЦИК увидела в этом показатель работы политических лифтов в России. Владимир Путин, в свою очередь, предположил, что «люди просто знают проблемы своих населённых пунктов».