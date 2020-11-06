Крысы-алкоголики помогли учёным найти новые вещества для спасения печени от интоксикации

Как сообщает РИА Новости 6 ноября, исследование проводилось на самцах крыс. Животных одного возраста и веса разделили на пары и содержали в отдельных клетках, оборудованных специальными поилками. Грызуны, получавшие «алкогольную диету», имели свободный доступ к поилкам в течение дня, контрольные крысы получали точно такое же количество еды, что и «выпивающие» собратья. В течение десяти дней животным из первой группы постепенно увеличивали количество этанола (от 0% до 5%) с пищей, а затем в течение восьми недель давали корм, содержащий 5% этанола.

Ученые исследовали реакции на добавки препаратов, потенциально применимых для лечения последствий алкоголизма. В результате выяснилось, что два вещества — PK 11195 и Протопорфирин-IX снижают токсический эффект алкоголя. Оба вещества показывали эффективность в исследованиях различных заболеваний, в том числе онкологических, и входят в состав некоторых фармацевтических препаратов, но для лечения последствий алкогольной интоксикации не применялись.



«При добавлении Протопорфирина к митохондриям пристрастившихся к спиртному крыс токсическое воздействие алкоголя снижалось, дыхание не угнеталось, набухание митохондрий замедлялось... Тогда как митохондрии контрольных крыс реагировали на эту же добавку противоположным образом», — прокомментировала старший научный сотрудник лаборатории фармакологической регуляции клеточной резистентности ИТЭБ РАН Юлия Бабурина.

