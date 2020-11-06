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06.11.2020 16:16
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Далай-Лама заявил, что пандемия коронавируса — результат плохой кармы и начало эпохи болезней

В мире наступила эпоха болезней, причиной тому стала накопленная человечеством плохая карма, но нужно сохранять мужество, оказавшись перед лицом пандемии. Об этом 6 ноября заявил Далай-Лама. Его слова приводит РИА Новости.

«Эта пандемия коронавируса в целом является результатом плохой кармы, которую мы накопили в предыдущих жизнях. Это совершенно очевидно… Думаю, что разразившуюся в наши дни пандемию COVID-19 можно отнести к началу кальпы болезней», — сказал он в рамках онлайн-учений для жителей России.

Согласно буддийскому учению о мироустройстве Абхидхарме, кальпа — это длительный временной период. Сначала была кальпа оружия (Первая и Вторая мировые войны), затем кальпа болезней (пандемия коронавируса), после чего наступит кальпа голода — «когда люди встречаются с финансовыми и другими подобного рода трудностями», — пояснил Далай-Лама.

Духовный наставник призвал буддистов сохранять мужество перед лицом пандемии, отметив, что ученые и врачи прикладывают все возможные усилия, чтобы остановить распространение COVID-19. Для избавления мира от этой болезни он также призвал читать мантру Зеленой Тары «Ом Таре туттаре туре сваха». «Я сам каждое утро, вставая с постели, в течение 15 минут читаю мантру Тары. При этом я направляю благие пожелания этого чтения на весь мир, в котором сейчас бушует коронавирус, для того чтобы люди вылечились от этого заболевания», — объяснил на своем примере Далай-Лама.

Далай-Лама проводит учение для российских буддистов в онлайн-формате 5–7 ноября. Помимо рассказа о фундаментальных трактатах он отвечает на вопросы из своей резиденции в Дхарамсале на севере Индии.

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Комментарии (5)

Djnyana
...Досадно попугаем жить,
Гадюкой с длинным веком —
Не лучше ли при жизни быть
Приличным человеком?...)

(с) Владимир Семёнович
SNOW
Похоже, ламе не обо всех событиях в мире докладывают.
Он не в курсе, что в мире много чего после второй мировой произошло.
Nafanka
Всё это конечно хорошо, но остался не понятен период между кальпой Оружия и кальпой Болезни - а это, почитай, 75 лет... в то время как кальпа оружия только 30 лет... А что за кальпы были ПЕРЕД кальпой Оружия? А есть ли цикличность, ну хотя бы не как в истории вообще, а как в Китайском гороскопе... ФЪ пошли запрос Далай-Ламе, а то тут не то что физикам, но и лирикам не понятно... )))
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