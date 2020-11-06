Далай-Лама заявил, что пандемия коронавируса — результат плохой кармы и начало эпохи болезней

«Эта пандемия коронавируса в целом является результатом плохой кармы, которую мы накопили в предыдущих жизнях. Это совершенно очевидно… Думаю, что разразившуюся в наши дни пандемию COVID-19 можно отнести к началу кальпы болезней», — сказал он в рамках онлайн-учений для жителей России.

В мире наступила эпоха болезней, причиной тому стала накопленная человечеством плохая карма, но нужно сохранять мужество, оказавшись перед лицом пандемии. Об этом 6 ноября заявил Далай-Лама. Его слова приводит РИА Новости.

Согласно буддийскому учению о мироустройстве Абхидхарме, кальпа — это длительный временной период. Сначала была кальпа оружия (Первая и Вторая мировые войны), затем кальпа болезней (пандемия коронавируса), после чего наступит кальпа голода — «когда люди встречаются с финансовыми и другими подобного рода трудностями», — пояснил Далай-Лама.

Духовный наставник призвал буддистов сохранять мужество перед лицом пандемии, отметив, что ученые и врачи прикладывают все возможные усилия, чтобы остановить распространение COVID-19. Для избавления мира от этой болезни он также призвал читать мантру Зеленой Тары «Ом Таре туттаре туре сваха». «Я сам каждое утро, вставая с постели, в течение 15 минут читаю мантру Тары. При этом я направляю благие пожелания этого чтения на весь мир, в котором сейчас бушует коронавирус, для того чтобы люди вылечились от этого заболевания», — объяснил на своем примере Далай-Лама.

Далай-Лама проводит учение для российских буддистов в онлайн-формате 5–7 ноября. Помимо рассказа о фундаментальных трактатах он отвечает на вопросы из своей резиденции в Дхарамсале на севере Индии.