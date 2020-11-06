ГАООРДИ приглашает петербуржцев на благотворительный мастер-класс «Мы рисуем всей семьёй»

ГАООРДИ уже много лет проводит акцию «Мы рисуем всей семьей» с целью привлечения внимания к проблемам семей с детьми-инвалидами. «Участие в мероприятии способствует раскрытию творческих способностей ребят, а также, благодаря включению в проект волонтёров, помогает воспитывать толерантное отношение общества к людям с особыми потребностями», — говорят в ассоциации.

Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов ГАООРДИ и Культурный центр «Троицкий» 8 ноября проведут благотворительный творческий мастер-класс «Мы рисуем всей семьей». В этом году традиционная акция пройдет в рамках проекта «Память в сердце сохраним», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и будет объединена общей темой — «Радость Победы».

В рамках мероприятия будет организован мастер-класс по росписи холщовых сумок. Художники Санкт-Петербурга научат ребят с инвалидностью, их друзей и родных технике росписи акриловыми красками по ткани, помогут правильно высушить изделие и расскажут о бережной эксплуатации получившейся эксклюзивной сумки. Кроме того, все желающие смогут попробовать свои силы в росписи деревянных значков, которые также останутся на память участникам акции.



Также запланирована насыщенная образовательная программа, включающая выступление творческих коллективов, шоу мыльных пузырей и конкурсы с аниматорами, которые будут находиться на безопасном расстоянии от участников. В завершение мероприятия все участники получат сертификаты и памятные подарки.



Организаторы подчёркивают, что мастер-класс пройдет с соблюдением всех мер предосторожности и ограничениями, связанными с коронавирусной инфекцией. Проход на мероприятие будет осуществляться по спискам с родителями или законными представителями (сопровождающими), ребята будут разделены на малые группы, предусмотрены маски и санитайзеры.

