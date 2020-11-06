Роскосмос попросил у правительства 1,5 триллиона рублей на проект «Сфера». Это дороже всей космической программы РФ на 10 лет
Госкорпорация «Роскосмос» обратилась в правительство с просьбой выделить 1,5 триллиона рублей на создание многофункциональной спутниковой системы «Сфера». Предполагается, что это будет отечественный ответ разработанной компанией Илона Маска спутниковой системе Starlink и британо-индийской OneWeb, которые предназначены для связи и доступа в Интернет по всей Земле. Об этом заявил член коллегии Военно-промышленной комиссии России Александр Иванов, пишет 6 ноября РИА Новости.
Эта сумма больше всего объёма финансирования Федеральной космической программы России с 2016 по 2025 год в момент утверждения (до секвестра).
Более того, ранее директор департамента перспективных программ и проекта «Сфера» Роскосмоса Сергей Прохоров говорил, что для проекта планируется привлечь 350 млрд частных инвестиций.
Разработку конкурентной системы «Сфера» президент РФ Владимир Путин анонсировал ещё в 2018 году. Предполагалось, что она будет состоять из 542 космических аппаратов, которые будут выведены на орбиту в 2024–2028 годах. Как посчитал Роскосмос, для их запуска потребуется как минимум 150 ракет общей стоимостью 300 млрд рублей.