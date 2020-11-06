FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +10
78.46р92.12р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
06.11.2020 14:54
4
Печать

Роскосмос попросил у правительства 1,5 триллиона рублей на проект «Сфера». Это дороже всей космической программы РФ на 10 лет

Госкорпорация «Роскосмос» обратилась в правительство с просьбой выделить 1,5 триллиона рублей на создание многофункциональной спутниковой системы «Сфера». Предполагается, что это будет отечественный ответ разработанной компанией Илона Маска спутниковой системе Starlink и британо-индийской OneWeb, которые предназначены для связи и доступа в Интернет по всей Земле. Об этом заявил член коллегии Военно-промышленной комиссии России Александр Иванов, пишет 6 ноября РИА Новости.

Эта сумма больше всего объёма финансирования Федеральной космической программы России с 2016 по 2025 год в момент утверждения (до секвестра).

Более того, ранее директор департамента перспективных программ и проекта «Сфера» Роскосмоса Сергей Прохоров говорил, что для проекта планируется привлечь 350 млрд частных инвестиций.

Разработку конкурентной системы «Сфера» президент РФ Владимир Путин анонсировал ещё в 2018 году. Предполагалось, что она будет состоять из 542 космических аппаратов, которые будут выведены на орбиту в 2024–2028 годах. Как посчитал Роскосмос, для их запуска потребуется как минимум 150 ракет общей стоимостью 300 млрд рублей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

AlexPet
Димку колбасит)))))) Иго тут спросили - какого, дескать?))))
zelf
Только Маска уже не догнать. Ну а деньги - сами понимаете.
263877541
Ну заживём
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний