Роскосмос попросил у правительства 1,5 триллиона рублей на проект «Сфера». Это дороже всей космической программы РФ на 10 лет

Госкорпорация «Роскосмос» обратилась в правительство с просьбой выделить 1,5 триллиона рублей на создание многофункциональной спутниковой системы «Сфера». Предполагается, что это будет отечественный ответ разработанной компанией Илона Маска спутниковой системе Starlink и британо-индийской OneWeb, которые предназначены для связи и доступа в Интернет по всей Земле. Об этом заявил член коллегии Военно-промышленной комиссии России Александр Иванов, пишет 6 ноября РИА Новости.

Эта сумма больше всего объёма финансирования Федеральной космической программы России с 2016 по 2025 год в момент утверждения (до секвестра).