Петербуржца, захватившего отделение банка в Москве ради встречи с Ольгой Бузовой, отправили на лечение

Жителя Петербурга Алексея Барышникова, который весной этого года захватил заложника в отделении банка в Москве, 6 ноября Второй Западный окружной военный суд отправил на принудительное лечение. Об этом сообщает пресс-служба СК.



Длительность лечения мужчины будут определять медики.



Захват заложника произошел 23 мая в банке на Земляном Валу. 34-летний Алексей Барышников заявил, что у него взрывное устройство, удерживал в качестве заложника одного из посетителей и требовал, чтобы к банку приехала телеведущая и певица Ольга Бузова. В ходе спецоперации сотрудниками ГУ МВД России по городу Москве при силовой поддержке Росгвардии преступник был задержан, а заложник освобожден. Взрывного устройства не нашли. В результате инцидента никто не пострадал.

