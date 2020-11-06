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06.11.2020 14:31
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Петербуржца, захватившего отделение банка в Москве ради встречи с Ольгой Бузовой, отправили на лечение

Жителя Петербурга Алексея Барышникова, который весной этого года захватил заложника в отделении банка в Москве, 6 ноября Второй Западный окружной военный суд отправил на принудительное лечение. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Длительность лечения мужчины будут определять медики.

Захват заложника произошел 23 мая в банке на Земляном Валу. 34-летний Алексей Барышников заявил, что у него взрывное устройство, удерживал в качестве заложника одного из посетителей и требовал, чтобы к банку приехала телеведущая и певица Ольга Бузова. В ходе спецоперации сотрудниками ГУ МВД России по городу Москве при силовой поддержке Росгвардии преступник был задержан, а заложник освобожден. Взрывного устройства не нашли. В результате инцидента никто не пострадал.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Захват заложников».

В ходе расследования уголовного дела была проведена комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, установившая, что Барышников не осознавал своих действий и не мог ими руководить. Эксперты признали мужчину нуждающимся в принудительном лечении, отмечают в СК.

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