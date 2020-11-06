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06.11.2020 13:35
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МИД РФ назвал дело Навального «по-дилетантски срежиссированным спектаклем», а действия европейских стран — спланированным «санкционным выстрелом в адрес России»

«По-дилетантски срежиссированным спектаклем» считают в российском внешнеполитическом ведомстве события вокруг оппозиционера Алексея Навального. Соответствующие формулировки содержатся в сообщении МИД РФ, обнародованном 6 ноября.

В письме МИДа перечисляются события, произошедшие после якобы отравления Алексея Навального с комментариями: «Всё указывает на то, что инцидент с оппозиционером — это спланированное создание повода для санкционного «выстрела» в адрес России».

Министерство ещё раз подчеркнуло, что РФ способствовала лечению Навального в Германии, «несмотря на то, что в отношении блогера заведено уголовное дело (с запретом на выезд за пределы страны)», за чем последовала удивительно быстрая реакция зарубежных партнёров — уже через 2 дня появился пресс-релиз клиники «Шарите», в котором сообщалось о возможном отравлении Навального ингибитором холинэстеразы.

«А еще через два дня — 26 августа — в унисон своим германским союзникам по НАТО министерство торговли США объявило о введении санкций против ряда российских НИИ за «разработку химического и биологического оружия». Такая оперативность и безапелляционность выглядят как минимум странными. Это наводит на мысль, что всё было спланировано и согласовано на межгосударственном уровне еще до того, как Навального вывезли из Омска в Берлин», — указывается в сообщении МИДа.

Министерство отмечает необычную скорость проведения экспертиз военно-химической лаборатории бундесвера, которая уже 2 сентября сообщила об отравлении Навального «боевым отравляющим веществом из группы «Новичков» — вместо двух недель за 9 дней. На основе которой уже 3 сентября министр иностранных дел ФРГ сообщил об атаке с применением нервно-паралитического газа. Евросоюз в свою очередь выступил с «осуждением покушения на Навального» и угрозой введения санкций против РФ.

Российский МИД настораживает, что лаборатории Франции и Швеции также необычно быстро провели свои экспертизы.

Кроме того, МИД РФ отметил, что ответы немецких коллег на запросы Генеральной прокуратуры России «не выдерживают никакой критики», а ноты министерства РФ в МИДы ФРГ, Франции и Швеции с просьбой предоставить дополнительные данные по инциденту остаются без ответа.

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Комментарии (15)

260642921
Когда, наконец, Лавров и Захарова начнут совместно детективные фентези писать?! Это будет бомба!!! Такие таланты брошены на производство какой-то дешевой желтушки. Эх, не ценит Россия своих гениев, не ценит.
260860591
Разве в связи с отравлением вводятся какие-то санкции?
Otkating
МИД, СВР и ген. прокуратура залпом три разных версии.
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