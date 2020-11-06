Нарышкин заявил, что Запад готовил «сакральную жертву» из лидера российской оппозиции, чтобы «оживить протестное движение в России»

Один из лидеров российской оппозиции мог стать «сакральной жертвой» западных спецслужб, чтобы «оживить угасшее протестное движение в РФ», заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости.

Нарышкин заявляет, что СВР около года назад получила информацию о том, что на территории стран НАТО состоялось совещание представителей спецслужб, на котором обсуждались возможности поддержки и сценарии оживления протестного движения в России, «которое совсем скукожилось и приближается к нулевой отметке». «В качестве одного из вариантов, механизмов на серьезном уровне обсуждался вопрос о так называемой «сакральной жертве». Причем говорилось о том, что лучше бы, чтобы эта «сакральная жертва» была из числа все-таки лидеров оппозиции», — заявил Нарышкин.