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06.11.2020 13:23
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Нарышкин заявил, что Запад готовил «сакральную жертву» из лидера российской оппозиции, чтобы «оживить протестное движение в России»

Один из лидеров российской оппозиции мог стать «сакральной жертвой» западных спецслужб, чтобы «оживить угасшее протестное движение в РФ», заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости.

Нарышкин заявляет, что СВР около года назад получила информацию о том, что на территории стран НАТО состоялось совещание представителей спецслужб, на котором обсуждались возможности поддержки и сценарии оживления протестного движения в России, «которое совсем скукожилось и приближается к нулевой отметке». «В качестве одного из вариантов, механизмов на серьезном уровне обсуждался вопрос о так называемой «сакральной жертве». Причем говорилось о том, что лучше бы, чтобы эта «сакральная жертва» была из числа все-таки лидеров оппозиции», — заявил Нарышкин.

Под «сакральной жертвой» имеется в виду убийство, которое вызовет широкий резонанс для дестабилизации общественной обстановки. Нарышкин подчеркнул, что подобный метод часто использовался для запуска «цветных революций» в разных странах, например в бывшей Югославии.

При этом Нарышкин подчеркнул, что СВР не имеет подтверждения тому, что речь на встрече западных сотрудников спецслужб шла именно об Алексее Навальном.

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Комментарии (19)

260642921
Ну что вы хотите от этих товарищей, господа критики! Они же все родом из ленинского комсомола, в котором каждый знал, что НАДО нести вслух любую ахинею, не веря в нее ни на секунду, но при этом с видом строгим и проникновенным. А если к этому прибавить еще чекистскую школу, то можно смело любое заявление Нарышкина относить к разряду "априорная бессмыслица", основное назначение которой - скрытие истины, а не ее выявление.
rumet
Болтовня этого клоуна достигает цели, если ее вообще обсуждать. Надо жить в вечной мерзлоте и из каналов связи с миром иметь 1 и 2 кнопки на ТВ - чтобы всерьёз поверить, что 3-4 независимые лаборатории фальсифицировали результаты анализов на боевые отравляющие вещества - в рамках заговора против России (эта шобла ничтоже сумняшеся считает, что Россия - это они). А раз главный по шпионажу говорит, что за год знали про сакральную жертву (пукин и за 7 лет до того - знал)), то выходит - разведки антанты прислали шпиона в шапке-невидимке травить навального в томск.. Шах и мат, один мат...
Нарышкина на почетную пензию - за профнепригодность.
dedmoroz_5e4d8827384c2
а Песков в отпуске?
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