FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +10
78.46р92.12р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
06.11.2020 11:52
0
Печать

Сады и скверы в центре Петербурга открыты для горожан. Штормовым ветром повалило одно дерево

Комитет по благоустройству заявил о том, что шторм прошел, и сады и парки снова готовы принимать посетителей 6 ноября. Сильный ветер не сильно разгулялся за сутки.

Как сообщает пресс-служба комблага, к утру пятницы порывы ветра заметно ослабли. За время непогоды в дежурную службу ведомства поступило одно сообщение об упавшем дереве. В Московском районе ствол рухнул на проезжую часть у дома 35 по улице Пилотов. Аварийная бригада оперативно убрала его с дороги.

Дорожники также дважды выезжали на сигналы об упавших на проезжей части ограждениях.

«Штормовой ветер на проспекте Ветеранов, 55/56, повалил водоналивные ограждения, на Наличной улице, 55, — ограждения, установленные при производстве дорожных работ. В кратчайшие сроки все помехи были устранены», — сообщает комблаг.

Ночью, после того как стала уходить вода, открылись и затворы дамбы.

Как шторм погулял в Петербурге, смотрите в подборке «Фонтанки».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний