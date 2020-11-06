Сады и скверы в центре Петербурга открыты для горожан. Штормовым ветром повалило одно дерево
Комитет по благоустройству заявил о том, что шторм прошел, и сады и парки снова готовы принимать посетителей 6 ноября. Сильный ветер не сильно разгулялся за сутки.
Как сообщает пресс-служба комблага, к утру пятницы порывы ветра заметно ослабли. За время непогоды в дежурную службу ведомства поступило одно сообщение об упавшем дереве. В Московском районе ствол рухнул на проезжую часть у дома 35 по улице Пилотов. Аварийная бригада оперативно убрала его с дороги.
Дорожники также дважды выезжали на сигналы об упавших на проезжей части ограждениях.
«Штормовой ветер на проспекте Ветеранов, 55/56, повалил водоналивные ограждения, на Наличной улице, 55, — ограждения, установленные при производстве дорожных работ. В кратчайшие сроки все помехи были устранены», — сообщает комблаг.
Ночью, после того как стала уходить вода, открылись и затворы дамбы.
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