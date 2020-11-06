Сады и скверы в центре Петербурга открыты для горожан. Штормовым ветром повалило одно дерево

Комитет по благоустройству заявил о том, что шторм прошел, и сады и парки снова готовы принимать посетителей 6 ноября. Сильный ветер не сильно разгулялся за сутки.



Как сообщает пресс-служба комблага, к утру пятницы порывы ветра заметно ослабли. За время непогоды в дежурную службу ведомства поступило одно сообщение об упавшем дереве. В Московском районе ствол рухнул на проезжую часть у дома 35 по улице Пилотов. Аварийная бригада оперативно убрала его с дороги.



Дорожники также дважды выезжали на сигналы об упавших на проезжей части ограждениях.

