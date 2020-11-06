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06.11.2020 10:50
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На Украине COVID-19 за сутки заразились почти полтысячи медиков

На Украине COVID-19 за сутки заразились почти полтысячи медиков, тревожную статистику привел министр здравоохранения страны Максим Степанов. Как он сообщил в соцсетях, по состоянию на утро 6 ноября новым коронавирусом заболел ещё 9 721 украинец, из них 470 — медицинские работники.

Также, по словам Степанова, на Украине выявлено рекордное количество выздоровевших — 10 762 человека, умер 201 пациент, сообщил министр здравоохранения страны.

«За последние сутки госпитализировано 1517 человек, летальных случаев — 201, выздоровело — 10 762 человека», — добавил Степанов.

Напомним, накануне на Украине зафиксирован антирекорд по числу новых случаев заболевания — 9 850; 4 ноября было выявлено 9 524 новых случая; 3 ноября было 8 899 заболевших, 2 ноября — 6 754 новых случая инфицирования.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 440 188 человек, 8 125 человек умерли от COVID-19, выздоровели 195 544.

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