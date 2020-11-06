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06.11.2020 10:39
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Евро на открытии торгов Мосбиржи превысил 91 рубль, доллар — 77 рублей

На открытии торгов Московской биржи 6 ноября, по данным на 10:00, курс доллара подрос на 0,24%, до 77,1875 рубля, а курс евро — на 0,12%, до 91,165 рубля.

К 10:17 доллар замедлил движение (+0,37, 77,2825 рубля), евро показал рост на 0,38% (91,4100 рубля), передаёт ТАСС.

Рынок акций в России открылся падением биржевых индексов. В 10:00 индекс Мосбиржи потерял 0,55% (2845,74 пункта), индекс РТС — 0,59% (1163,85 пункта). К 10:19 биржевые индексы ускорили снижение.

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