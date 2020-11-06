Видео публикует пресс-центр МВД России 6 ноября. Хашиева настигли 3-го числа. Он прибыл из Новосибирска и через Москву направлялся в Ингушетию, однако его самолёт улетел без пассажира. Из салона бизнесмена вывели с сопровождением и на телескопическом трапе заковали в наручники.

Полиция опубликовала видеозапись задержания Ису Хашиева, который, по версии следствия, три года назад организовал расправу над главредом красноярского издания «ТОН-М» Дмитрием Попковым. Вместо Ингушетии его доставили в Сибирь, но уже в наручниках и под конвоем.

Подозреваемого доставили в Минусинский горсуд Красноярского края, который накануне заключил его под стражу до 26 ноября. Хашиеву вменяют организацию убийства Дмитрия Попкова, который одно время был депутатом горсовета Минусинска, а затем выпускал еженедельник «Тон-М» со слоганом «Мы пишем то, о чем другие молчат».



42-летнего журналиста нашли застреленным в мае 2017 года в собственной бане на территории строящейся усадьбы в Минусинске. В августе 2020 года СКР сообщил о задержании предполагаемых заказчика и исполнителя убийства. Причиной могла стать профессиональная деятельность. По данным следствия, убийство организовал местный предприниматель Николай Горюнов, который «испытывая неприязненное отношение к Попкову, размещавшему в газете критические публикации в его адрес». В качестве киллера он якобы привлёк своего знакомого Дмитрия Шестакова, оба арестованы.



Иса Хашиев был депутатом городского совета депутатов Минусинска от КПРФ, владел несколькими компаниями, которые занимались строительством, недвижимостью, выращиванием картофеля. Как уточняет «Коммерсант», действующего бизнеса у Хашиева нет, в совете депутатов Минусинского района он возглавлял комиссию по муниципальной собственности, землепользованию, законности и депутатской этике.

