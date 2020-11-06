Росфинмониторинг заметил, что преступные схемы стали маскировать под борьбу с коронавирусом

Преступники в России начали использовать новые теневые схемы по обналичиванию средств и уклонению от налогов, маскируя их под борьбу с COVID-19, заметили в Росфинмониторинге.

Как сообщается на сайте ведомства, по словам руководителя Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, с апреля «новые теневые и преступные схемы стали маскироваться под борьбу с коронавирусом и поддержку граждан и бизнеса». «Это касается и схем обналичивания и уклонения от уплаты налогов и, зачастую, попыток хищения средств, выделяемых государством, а иногда просто мошенничество в отношении отдельных физических лиц», — отметил Чиханчин.