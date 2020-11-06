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06.11.2020 10:00
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Росфинмониторинг заметил, что преступные схемы стали маскировать под борьбу с коронавирусом

Преступники в России начали использовать новые теневые схемы по обналичиванию средств и уклонению от налогов, маскируя их под борьбу с COVID-19, заметили в Росфинмониторинге.

Как сообщается на сайте ведомства, по словам руководителя Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, с апреля «новые теневые и преступные схемы стали маскироваться под борьбу с коронавирусом и поддержку граждан и бизнеса». «Это касается и схем обналичивания и уклонения от уплаты налогов и, зачастую, попыток хищения средств, выделяемых государством, а иногда просто мошенничество в отношении отдельных физических лиц», — отметил Чиханчин.

По его словам, финансовые институты должны включить контроль за использованием госсредств в число стратегически важных задач. В 2020 году ведомству удалось вернуть в бюджет около 18 млрд рублей, а около 100 млрд рублей было арестовано.

Кроме того, Чиханчин призвал обратить внимание на операции, связанные с оборотом криптоактивов. «Система регулирования этой сферы только выстраивается. Однако уже сейчас мы фиксируем возрастающие риски использования криптовалюты в торговле наркотиками, коррупционных схемах и финансировании терроризма. Буквально на днях совместно с МВД была раскрыта преступная группа сбыта наркотиков с общим объемом отмывания 2,5 млрд рублей, которая в расчетах частично использовала и криптовалюту. <…> По оценкам экспертов ежемесячный оборот международных преступных групп по сбыту наркотиков с использованием криптовалюты сегодня составляет более 1 млрд долларов», — сказал глава Росфинмониторинга.

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Комментарии (2)

Skazochny
100 млрд выделили на борьбу по весне, и ровно столько же утащили ..
gencon
Вопрос кому подчиняется росфинмониторинг - народу или жуликам? Судя по количеству фальсификаций на выборах, - обналичка и схемы в России живут, тем кому надо, все позволено
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