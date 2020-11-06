FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +10
78.46р92.12р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
06.11.2020 09:53
9
Печать

Житель Тихорецкого проспекта проболтался про полтора миллиона и обеднел. Его сосед попался сам и подвёл жену

Мошенники продолжают атаковать звонками пожилых петербуржцев, пугая их перспективой остаться без средств и тут же реализуя этот сценарий. Попались двое жителей Калининского района, один из них впечатлился легендой так, что подарил не только свои накопления.

Как стало известно «Фонтанке» 6 ноября, накануне в полицию обратился 71-летний житель Тихорецкого проспекта, который рассказал хорошо знакомую сотрудникам историю. С телефона с московским кодом ему позвонила женщина, которая представилась сотрудницей службы безопасности банка и предупредила, что он больше не является гарантом надёжности: деньги со счёта пенсионера будто бы настойчиво пытаются увести.

Переговоры о том, как обезопасить средства, продолжались три дня. Итогом стали 1,6 миллиона рублей, которые мужчина перевёл со своего счёта на якобы более надёжный. Денег он больше не увидел.

Похожую историю 4 ноября рассказал 74-летний сосед по Тихорецкому проспекту. Ему от имени банковской службы безопасности звонил мужчина, и он уже не предупреждал. Собеседник заявил, что со счёта владельца уже перевели полмиллиона рублей, поэтому остальное нужно срочно спасать. Пенсионер проникся и в тот же день перевел мошенникам более 520 тысяч с двух своих счетов, а потом «спас» ещё 461 тысячу со счёта своей жены. В полиции возбудили уголовное дело о краже.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

killbeachtrash
Пока по "зомбоящику" не расскажут - не будут мозг включать.
Wuhan Proletarian
Звонок из "службы безопасности банка" уже настолько дискредитирован, что развести на него можно лишь самого дремучего лоха.
Поэтому ребята непрерывно совершенствуют искусство облапошивания "фраеров ушастых".
Из последних новаций мне нравится - Вам звонит "федеральный адвокат"
Wuhan Proletarian
"Спасатель" средств жены это приговор.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний