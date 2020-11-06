Житель Тихорецкого проспекта проболтался про полтора миллиона и обеднел. Его сосед попался сам и подвёл жену

Мошенники продолжают атаковать звонками пожилых петербуржцев, пугая их перспективой остаться без средств и тут же реализуя этот сценарий. Попались двое жителей Калининского района, один из них впечатлился легендой так, что подарил не только свои накопления.



Как стало известно «Фонтанке» 6 ноября, накануне в полицию обратился 71-летний житель Тихорецкого проспекта, который рассказал хорошо знакомую сотрудникам историю. С телефона с московским кодом ему позвонила женщина, которая представилась сотрудницей службы безопасности банка и предупредила, что он больше не является гарантом надёжности: деньги со счёта пенсионера будто бы настойчиво пытаются увести.

