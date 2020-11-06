Житель Тихорецкого проспекта проболтался про полтора миллиона и обеднел. Его сосед попался сам и подвёл жену
Мошенники продолжают атаковать звонками пожилых петербуржцев, пугая их перспективой остаться без средств и тут же реализуя этот сценарий. Попались двое жителей Калининского района, один из них впечатлился легендой так, что подарил не только свои накопления.
Как стало известно «Фонтанке» 6 ноября, накануне в полицию обратился 71-летний житель Тихорецкого проспекта, который рассказал хорошо знакомую сотрудникам историю. С телефона с московским кодом ему позвонила женщина, которая представилась сотрудницей службы безопасности банка и предупредила, что он больше не является гарантом надёжности: деньги со счёта пенсионера будто бы настойчиво пытаются увести.
Переговоры о том, как обезопасить средства, продолжались три дня. Итогом стали 1,6 миллиона рублей, которые мужчина перевёл со своего счёта на якобы более надёжный. Денег он больше не увидел.
Похожую историю 4 ноября рассказал 74-летний сосед по Тихорецкому проспекту. Ему от имени банковской службы безопасности звонил мужчина, и он уже не предупреждал. Собеседник заявил, что со счёта владельца уже перевели полмиллиона рублей, поэтому остальное нужно срочно спасать. Пенсионер проникся и в тот же день перевел мошенникам более 520 тысяч с двух своих счетов, а потом «спас» ещё 461 тысячу со счёта своей жены. В полиции возбудили уголовное дело о краже.