В Роспотребнадзоре рассказали, как мутирует коронавирус

У коронавируса 2019-nCoV происходит мутация, но тяжелее инфекция не становится, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Мутации коронавируса есть, но утяжеления инфекции не отмечается. Мутация затрагивает не более одного процента генома вируса, поэтому имеющиеся сейчас тест-системы могут выявить даже мутирующий коронавирус», — сказал Горелов в коротком интервью РИА «Новости», опубликованном 6 ноября.

По его словам, сейчас, осенью, пациентов с тяжёлым течением болезни не прибавилось. Примерно две трети заразившихся COVID-19 переносят его в лёгкой форме или бессимптомно. «Лёгких» пациентов примерно столько же, сколько было весной.