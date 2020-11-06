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06.11.2020 08:57
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В Роспотребнадзоре рассказали, как мутирует коронавирус

У коронавируса 2019-nCoV происходит мутация, но тяжелее инфекция не становится, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Мутации коронавируса есть, но утяжеления инфекции не отмечается. Мутация затрагивает не более одного процента генома вируса, поэтому имеющиеся сейчас тест-системы могут выявить даже мутирующий коронавирус», — сказал Горелов в коротком интервью РИА «Новости», опубликованном 6 ноября.

По его словам, сейчас, осенью, пациентов с тяжёлым течением болезни не прибавилось. Примерно две трети заразившихся COVID-19 переносят его в лёгкой форме или бессимптомно. «Лёгких» пациентов примерно столько же, сколько было весной.

В России, как и в мире продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Накануне в стране зарегистрировали 19 тысяч случаев, а всего их за время пандемии более 1,7 миллиона, умерли почти 30 тысячи человек.

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Комментарии (2)

dedmoroz_5e4d8827384c2
за идиотов держат: не надо ничего рассказывать, спокойно начните вакцинацию в районных поликлиниках страны
Serg_I
Ещё бы в прокуратуре рассказали, как мутирует роспотребнадзор....
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