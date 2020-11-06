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06.11.2020 08:13
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Вода уходит. В Петербурге открыли дамбу

Угроза подъема уровня воды в Санкт-Петербурге миновала. Затворы дамбы открыты.

Как сообщили в дирекции комплекса защитных сооружений Петербурга 6 ноября, все затворы КЗС заняли штатное положение «открыто» в 2:35 утра.

Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру восстановлено. Замечаний по работе технологического оборудования нет.

На 8 утра уровень воды у Горного университета составил + 99 см.

Дамбу Петербурга закрыли накануне из-за объявленного шторма и повышения уровня воды. Также были закрыты для посещений сады и парки города.

Фото www.instagram.com/dambaspb_kzs
Фото www.instagram.com/dambaspb_kzs
Фото www.instagram.com/dambaspb_kzs
Фото www.instagram.com/dambaspb_kzs

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