Трамп проигрывает Мичиган в суде. Управление авиации США запретило полеты над жильем Байдена

Судья отклонила иск избирательного штаба Дональда Трампа об остановке подсчета голосов в Мичигане. Об этом 5 ноября пишет Reuters.



В штабе Трампа почти сразу после окончания выборов заявили о том, что у них не было доступа к отслеживанию подсчета голосов и подал иск о приостановке этого процесса. Кроме того, возобновлен подсчет и в Пенсильвании, где он также прекращался из-за иска представителей действующего президента.



Между тем, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выпустило извещение, которое запрешает частные полеты в окрестностях города Уилмингтон, где проживает лидирующий на данный момент на выборах кандидат в президенты от демократов Джо Байден. Об этом пишет The Hill. Предупреждение также получили операторы дронов. Официально в FAA отказались комментировать, почему принято такое решение. Байден еще накануне заявил, что ему кажется, что он победил действующего президента США — в истории страны это происходило ранее всего три раза.

