«Зенит» в Петербурге уступил «Олимпиакосу». Это первое поражение сине-бело-голубых в Евролиге
Поражением для баскетбольного клуба «Зенит» завершился матч регулярного чемпионата Евролиги против греческого «Олимпиакоса», который проходил 5 ноября в Петербурге. Сине-бело-голубые уступили со счетом 66:75 (20:19, 7:22, 16:17, 23:17).
Самыми результативными в составе «Зенита» стали Билли Бэрон (13 очков), Остин Холлинз (12) и Кевин Пангос (9). У «Олимпиакоса» высокой результативностью отличились Мартин Хассан (16), Шакил Маккиссик (10), Вассилис Спанулис (9), Александар Везенков (9).
Для команды из Петербурга это поражение стало первым в нынешнем сезоне Евролиги.
Следующий матч «Зенит» проведет на выезде 8 ноября против польской «Зелена-Гура» в рамках Единой лиги ВТБ.
Напомним, что ранее в «Зените» практически вся команда переболела коронавирусом. Подробнее об этом читайте в интервью «Фонтанке» центрового сине-бело-голубых Антона Пушкова.