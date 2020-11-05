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05.11.2020 22:44
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«Зенит» в Петербурге уступил «Олимпиакосу». Это первое поражение сине-бело-голубых в Евролиге

Поражением для баскетбольного клуба «Зенит» завершился матч регулярного чемпионата Евролиги против греческого «Олимпиакоса», который проходил 5 ноября в Петербурге. Сине-бело-голубые уступили со счетом 66:75 (20:19, 7:22, 16:17, 23:17).

Самыми результативными в составе «Зенита» стали Билли Бэрон (13 очков), Остин Холлинз (12) и Кевин Пангос (9). У «Олимпиакоса» высокой результативностью отличились Мартин Хассан (16), Шакил Маккиссик (10), Вассилис Спанулис (9), Александар Везенков (9).

Для команды из Петербурга это поражение стало первым в нынешнем сезоне Евролиги.

Следующий матч «Зенит» проведет на выезде 8 ноября против польской «Зелена-Гура» в рамках Единой лиги ВТБ.

Напомним, что ранее в «Зените» практически вся команда переболела коронавирусом. Подробнее об этом читайте в интервью «Фонтанке» центрового сине-бело-голубых Антона Пушкова.

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