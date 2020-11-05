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05.11.2020 22:23
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В Петербурге в частном пансионате пожилые постояльцы заболели коронавирусом и пневмонией. Госпитализированы 38 человек

Пневмония и коронавирус выявлены у обитателей частного пансионата для пожилых людей в Песочном. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Петербурга 5 ноября.

В пансионате для пожилых «Курортный» на Ленинградской улице (ООО «Забота и Опека») заболели 38 постояльцев. Сейчас пожилые люди госпитализированы в инфекционные стационары города.

«В ходе расследования проведено лабораторное обследование всех контактных лиц. Медицинскими работниками поликлиники проведено медицинское освидетельствование контактных проживающих и сотрудников. Установлено медицинское наблюдение», — добавили в Роспотребнадзоре.

В пансионате проведена дезинфекция и обработка постельных принадлежностей.

© Фонтанка.Ру

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