В Петербурге в частном пансионате пожилые постояльцы заболели коронавирусом и пневмонией. Госпитализированы 38 человек

Пневмония и коронавирус выявлены у обитателей частного пансионата для пожилых людей в Песочном. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Петербурга 5 ноября.



В пансионате для пожилых «Курортный» на Ленинградской улице (ООО «Забота и Опека») заболели 38 постояльцев. Сейчас пожилые люди госпитализированы в инфекционные стационары города.



«В ходе расследования проведено лабораторное обследование всех контактных лиц. Медицинскими работниками поликлиники проведено медицинское освидетельствование контактных проживающих и сотрудников. Установлено медицинское наблюдение», — добавили в Роспотребнадзоре.

